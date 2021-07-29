Под служебным автомобилем СБУ нашли взрывчатку

В Луганской области в служебной машине СБУ правоохранители нашли взрывное устройство.

Проходит оперативное следствие.

— В 14:22 в дежурную часть Северодонецкого полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством, — сообщает полиция в Луганской области.

Правоохранители провели эвакуацию работников из административного здания управления. Территорию вокруг места происшествия оцепили сотрудники полиции, которые обеспечили безопасность гражданам.

Во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки авто правоохранители обнаружили подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчали несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъяли сумку с неизвестным устройством.

— Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия. Угрозы безопасности окружающим, сотрудникам УСБУ, их жизни и здоровью нет, — говорится в сообщении.

Источник: Полиция Луганской области