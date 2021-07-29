Під службовим автомобілем СБУ знайшли вибухівку

У Луганській області під службовою автівкою СБУ правоохоронці знайшли вибуховий пристрій.

Наразі триває оперативне слідство.

– О 14:22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях про те, що під одним із службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм, – повідомляє поліція у Луганській області.

Правоохоронці провели евакуацію працівників з адміністративної будівлі управління. Територію навколо місця події оточили співробітники поліції, які забезпечили публічну безпеку.

Під час заїзду службової машини на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки авто співробітником охорони правоохоронці виявили підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчали кілька проводів різного кольору.

Зараз вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучили сумку з невідомим пристроєм.

– Співробітниками поліції проводяться всі необхідні заходи. Загрози безпеки оточуючих громадянам, працівникам УСБУ, їх життю та здоров’ю немає, – йдеться в повідомленні.

Джерело: Поліція Луганської області