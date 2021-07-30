Турцию охватили лесные пожары. Информации о пострадавших или погибших украинцах пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Турции и консульству Украины в Анталии держать на особом контроле потребности украинцев в Турции.

— Информации о наличии погибших или пострадавших граждан Украины на данный момент нет. Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью, — сообщили в МИД Украины.

В министерстве указали, что турецкие власти уже взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия. Очаги возгорания находятся примерно в 70 км от города.

Также МИД проинформировали, что сегодня возникли новые пожары недалеко от Мармариса и Бодрума. В Бодруме в непосредственной близости от отелей пожар взят под контроль.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинцев немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

По последним данным, в результате пожаров погибли три человека. Около 60 человек пострадали — у них затрудненное дыхание и ожоги. Их госпитализировали в больницу.

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