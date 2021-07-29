У селі Вільхівка, що на Закарпатті, двоє чоловіків у масках вдерлися до будинку пенсіонерів. Зловмисники під’їхали до подвір’я увечері на автомобілі та одразу кинулися на подружжя з кулаками.

– Ну, я вам не можу сказати, як то було страшно дуже, коли до вас торкається страхіття таке. Величезна людина хапає вас за руки, товче у голову, – розповідає постраждала.

Чоловіки у масках вимагали у пенсіонерів гроші, а налякані власники будинку вирішили віддати всі заощадження – $4 тис., 2 тис. грн, а також золоті прикраси.

– Він мотав мене, топтав, пов’язав. “Іди показуй, де гроші!”… Я віддала всі гроші, що ми мали. Що було робити? – ділиться жінка.

Після отримання коштів злочинці зачинили побите подружжя в автомобілі та втекли. Постраждалим вдалося звільнитися, після чого вони одразу звернулися у поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що нападниками виявилися двоє мешканців Донецької області. 53-річного підозрюваного уже затримали, а його 26-річного спільника ще шукають.

– Злочин вчинили двоє раніше судимих жителів Донеччини. Поліцейські провели масштабну оперативну роботу, залучили до розкриття злочину співробітників кримінального аналізу, які за допомогою системи відеоспостереження проклали детальний маршрут руху зловмисників, – розповіла Ганна Дан, речниця поліції Закарпаття.

Затриманий свою вину заперечує, на час слідства його відправили з ґрати. За вчинений злочин чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.