В селе Иванковцы Винницкой области мужчина убил собственную жену. Он напал на нее с ножом — бил в ноги и руки, а смертельным стал удар в сердце.

После этого нападавший, 51-летний Виктор, самостоятельно сообщил о смерти 53-летней Зои родственникам, однако убийство решил скрыть. Мол, пришел из магазина, а она уже лежала мертвая.

Правоохранители нашли в доме супругов окровавленный нож — мужчина даже не спрятал его, а затем признался в преступлении.

— На почве неприязненных отношений во время распития спиртных напитков нанес ей несколько ударов в область сердца, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия, — рассказал Андрей Дамзин, руководитель Управления уголовного розыска полиции Винницкой области.

О том, что Виктор бьет свою жену знало чуть ли не все село. А родные даже боялись, что эти отношения рано или поздно закончатся трагедией, ведь человек часто распускал руки в нетрезвом состоянии.

— По мелочи. Ну так серьезно никогда не было, до больницы не доходило … Не доходило, потому что они не обращались в больницу, — поделился зять погибшей Андрей Турченко.

Супруги воспитали двух взрослых дочерей и трое внуков. Пока родные готовились к похоронам Зои, 51-летнему мужчине уже избрали меру пресечения — два месяца он проведет в СИЗО.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.