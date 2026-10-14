Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что блокирование средств со стороны центральной власти затруднило реализацию части проектов по обеспечению энергоустойчивости столицы.

Об этом Кличко сообщил после выступления в Верховной Раде.

Кличко о готовности Киева к зиме

Мэр Киева выступил в Верховной Раде, где рассказал о подготовке столицы к отопительному сезону в условиях постоянных российских обстрелов.

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По его словам, городские власти прилагают все усилия, чтобы обеспечить стабильную работу критически важной инфраструктуры.

Однако российские войска продолжают усиливать атаки на энергосистему Украины, от которой зависят не только электроснабжение, но и работа водопровода, электротранспорта и других городских сервисов.

Кличко привел статистику попаданий российских ракет и дронов в две столичные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

По его данным, в 2022 году по этим объектам попали 12 ракет и дронов, в 2023 году — 7, а в 2024 году попаданий не было. Однако уже в 2025 году их количество выросло до 19, а за неполный 2026 год в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 попали почти 50 ракет и дронов.

Мэр подчеркнул, что после каждой атаки энергетики восстанавливали поврежденное оборудование и продолжали готовить объекты к зиме. Благодаря этой работе столица смогла пережить предыдущие отопительные сезоны, несмотря на постоянные обстрелы.

В то же время Кличко заявил, что в этом году подготовку Киева к зиме затрудняют не только российские удары, но и действия центральной власти.

По его словам, вместо необходимого сотрудничества столичные власти столкнулись с блокированием средств, из-за чего часть проектов по энергоустойчивости пришлось заморозить, а сроки реализации других — перенести.

— А в этом году мы готовились под обстрелами врага и в условиях шоу, которое власти устроили с Планом устойчивости. С лживой кампанией, будто Киев не работает и ничего не делает. С блокированием средств, из-за которого пришлось заморозить немало проектов по энергоустойчивости и сроки их реализации, — заявил Кличко.

Мэр утверждает, что подобные проблемы возникают и в других украинских общинах. По его словам, приостановка платежей фактически парализует часть работы местного хозяйства и мешает реализации важных инфраструктурных проектов.

Кличко также раскритиковал обвинения в адрес столичных властей в якобы срыве отопительного сезона.

Он подчеркнул, что такие заявления звучат еще до его начала.

— И при этом слышим циничные обвинения в якобы срыве отопительного сезона. Который еще даже не начался! — отметил мэр.

Несмотря на российские обстрелы и проблемы, о которых заявил Кличко, городские власти, по его словам, продолжают работать над обеспечением жизнедеятельности столицы.

Напомним, что 14 октября российские войска атаковали все три теплоэлектроцентрали Киева.

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, основными целями баллистических ударов стали объекты энергосистемы Киева, Харькова и Харьковской области.

Кроме того, Россия атаковала критически важные энергетические объекты Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение столицы и центральных регионов Украины.