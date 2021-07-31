Жильцы перекрыли улицу: ДТЭК отключило от электричества дом в Днепре

Вечером пятницы, 30 июля, в Днепре жители одной из многоэтажек перекрыли дорогу на улице Рабочей.

Причиной недовольства стало отключение дома от электричества в связи с неподписанием компанией застройщиком Созидатель нового договора об электроснабжении с ДТЭК.

В связи с этим в многоэтажке не только пропал свет, но и прекратилось водоснабжение, поскольку были отключены насосы.

На месте происшествия работала полиция, которая пыталась разогнать протестующих, однако им это не удалось.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК пояснили, что ОСББ накопило крупный долг перед компанией-поставщиком Yasno.

По мнению специалистов, отключение электроэнергии было законным и продлится до погашения задолженности.