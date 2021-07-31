Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Мешканці перекрили вулицю: ДТЕК відключило від електрики будинок в Дніпрі

Перекрытие дороги в Днепре

Увечері п’ятниці, 30 липня, в Дніпрі жителі однієї з багатоповерхівок перекрили дорогу на вулиці Робочій.

Причиною невдоволення стало відключення будинку від електрики у зв’язку з непідписанням компанією забудовником Созидатель нового договору про електропостачання з ДТЕК.

У зв’язку з цим в багатоповерхівці не лише зникло світло, а й припинилося водопостачання, оскільки було відключено насоси.

На місці події працювала поліція, яка намагалася розігнати протестувальників, однак їм це не вдалося.

У свою чергу в прес-службі ДТЕК пояснили, що ОСББ накопичило великий борг перед компанією-постачальником Yasno.

На думку фахівців, відключення електроенергії було законним і триватиме до погашення заборгованості.

Читайте
Трагедія у Дніпрі: 4-річний хлопчик загинув, гуляючи біля міського фонтану

 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка