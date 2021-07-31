Мешканці перекрили вулицю: ДТЕК відключило від електрики будинок в Дніпрі

Увечері п’ятниці, 30 липня, в Дніпрі жителі однієї з багатоповерхівок перекрили дорогу на вулиці Робочій.

Причиною невдоволення стало відключення будинку від електрики у зв’язку з непідписанням компанією забудовником Созидатель нового договору про електропостачання з ДТЕК.

У зв’язку з цим в багатоповерхівці не лише зникло світло, а й припинилося водопостачання, оскільки було відключено насоси.

На місці події працювала поліція, яка намагалася розігнати протестувальників, однак їм це не вдалося.

У свою чергу в прес-службі ДТЕК пояснили, що ОСББ накопичило великий борг перед компанією-постачальником Yasno.

На думку фахівців, відключення електроенергії було законним і триватиме до погашення заборгованості.