В Польше разоблачили украинцев, которые нелегально изготовляли сигареты

В Польше на территории Мазовецкого воеводства обнаружили одну из крупнейших сигаретных фабрик, где задержали 16 мужчин — 9 граждан Польши и 7 граждан Украины.

Польские пограничники изъяли более 1 600 000 штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

Незаконное производство сигарет наладили с августа 2020 в Воломине, Варшаве и других польских городах.

Членов группы подозревают также в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности, в Германию и Великобританию.

На территории находились несколько цехов с фрезой и составами, разделенные на несколько помещений. Помещения были забиты картонными коробками с сигаретами и готовым табаком.

Правоохранители изъяли все оборудование и производственный конвейер, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и другие материалы для производства.

Во время операции использовали вертолет для высадки на трудно доступной территории фабрики и склада.

Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (€1 750 000).

Задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе.

Одного из задержанных обвинили также в управлении этой группой. Мужчин подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

Нелегалам грозит до 10 лет лишения свободы.