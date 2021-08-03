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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пять лет изнасилований: под Днепром женщина обвинила бывшего в развращении совместных детей

Пять лет изнасилований: под Днепром женщина обвинила бывшего в развращении совместных детей

В Днепропетровской области женщина обвинила своего бывшего мужа в растлении троих детей. 44-летний мужчина насиловал подростков в течение пяти лет.

Инцидент произошел в городе Каменское. Жертвами отца, начиная с 2016 года, стали дети в возрасте 12, 14 и 17 лет. Пол детей из соображений нравственности не разглашают.

Как заявила бывшая жена, мужчина удовлетворял себя в естественной и неестественной способ, а ее заставлял держать издевательства над детьми в тайне.

— Сейчас назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование, — сообщили журналистам в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. Речь идет о совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Подозреваемый отказывается комментировать обвинения бывшей жены. Если суд докажет его вину, горе-отцу грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

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Источник: Наше місто

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