П’ять років ґвалтувань: під Дніпром жінка звинуватила колишнього у розбещенні спільних дітей

У Дніпропетровській області жінка звинуватила свого колишнього чоловіка у розбещенні трьох дітей. 44-річний чоловік ґвалтував підлітків протягом п’яти років.

Інцидент стався у місті Кам’янське. Жертвами батька, починаючи з 2016 року, стали діти віком 12, 14 і 17 років. Стать дітей з міркувань моральності не розголошують.

Як заявила колишня дружина, чоловік задовільняв себе у природній та неприродній спосіб, а її змушував тримати знущання над дітьми у таємниці.

– Зараз призначений комплекс відповідних судово-медичних експертиз. Триває досудове розслідування, – повідомили журналістам у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) КК України. Йдеться про вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Підозрюваний відмовляється коментувати звинувачення колишньої дружини. Якщо суд доведе його провину, горе-батьку загрожує ув’язнення терміном від 10 до 15 років.

Джерело: Наше місто