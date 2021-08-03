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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Перекусила артерию: в Запорожье бездомная собака загрызла женщину до смерти

Перекусила артерию: в Запорожье бездомная собака загрызла женщину до смерти

В Запорожье женщина умерла после нападения бездомной собаки. Животное перекусило ей артерию, в результате чего пострадавшая стекла кровью.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Куликовская. 57-летняя женщина возвращалась домой, как вдруг на нее набросилась собака.

Скорую помощь вызвали случайные прохожие, которые отгоняли собаку от пострадавшей.

Бригада медиков пыталась реанимировать окровавленную женщину, но она умерла в карете скорой помощи.

Известно, что инцидент был внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Все подробности устанавливаются.

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