Перекусила артерию: в Запорожье бездомная собака загрызла женщину до смерти

В Запорожье женщина умерла после нападения бездомной собаки. Животное перекусило ей артерию, в результате чего пострадавшая стекла кровью.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Куликовская. 57-летняя женщина возвращалась домой, как вдруг на нее набросилась собака.

Скорую помощь вызвали случайные прохожие, которые отгоняли собаку от пострадавшей.

Бригада медиков пыталась реанимировать окровавленную женщину, но она умерла в карете скорой помощи.

Известно, что инцидент был внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Все подробности устанавливаются.