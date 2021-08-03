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Наташа Тарчевська |

Перекусив артерію: у Запоріжжі безпритульний собака загриз жінку до смерті

Перекусив артерію: у Запоріжжі безпритульний собака загриз жінку до смерті

У Запоріжжі жінка померла після нападу безпритульного собаки. Тварина перекусила їй артерію, внаслідок чого постраждала стекла кров’ю.

Інцидент стався увечері 2 серпня на вулиці Куликівська. 57-річна жінка поверталася додому, аж раптом на неї накинувся собака.

Швидку допомогу викликали випадкові перехожі, які постаралися відігнати собаку від постраждалої.

Бригада медиків намагалася реанімувати закривавлену жінку, але вона померла у кареті швидкої допомоги.

Відомо, що інцидент було внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Усі подробиці встановлюються.

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