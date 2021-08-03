Виталий Шишов — руководитель общественной организации Белорусский дом в Украине, гражданин Беларуси найден вчера повешенным в столичном парке.

Шишов исчез 2 августа. Он вышел на пробежку утром, после чего домой не вернулся.

Правоохранители нашли тело Виталия Шишова в парке Киева, который расположен недалеко от его места жительства.

Полиция открыла производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии гибели Шишова, в том числе убийство, замаскированное под самоубийство.

О профессиональных достижениях и личной жизни, читайте в материале.

Виталий Шишов — биография активиста

26-летний белорус Виталий Шишов стоял у истоков создания Белорусского Дома в Украине.

Он был главой БДУ — некоммерческой общественной организации, оказывающей помощь гражданам Беларуси, которые бежали в Украину, с поиском жилья, легализацией и трудоустройством.

На своей странице в Facebook он подписался как Vitali Vasilievich. Там Виталий указал, что живет в Киеве.

Шишов переехал в Украину осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния провластному режиму в Беларуси.

В обязанности Виталия в БДУ входили абсолютно все: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают беларусским гражданам, формирования диаспоры в Украине.

Как отметили волонтеры Белорусского дома в Украине в комментарии, за Виталием велась слежка. О фактах поступали соответствующие сообщения полиции.

Также сотрудников БДУ неоднократно предупреждали как местные источники, так и источники в Беларуси о провокациях, рисках похищения и ликвидации руководителя организации в Киеве.

— Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума, — рассказывают его сотрудники.

Также там добавляют, что гибель Шишова — это спланированная спецслужбами Беларуси операция по ликвидации руководителя организации.

Источник: Белорусский дом в Украине

Фото: Белорусский дом в Украине