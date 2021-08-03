Що відомо про главу Білоруського будинку в Україні Віталія Шишова

Віталія Шишова – керівника громадської організації Білоруський дім в Україні, громадянина Білорусі знайшли вчора повішеним у столичному парку.

Шишов зник 2 серпня. Він вийшов на пробіжку вранці, після чого додому не повернувся.

Правоохоронці знайшли тіло Віталія Шишова в парку Києва, розташованому неподалік місця його проживання.

Наразі поліція відкрила провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії загибелі Шишова, зокрема вбивство, замасковане під самогубство.

Про професійні здобутки та особисте життя, читайте у матеріалі.

Віталій Шишов – біографія активіста

26-річний білорус Віталій Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні.

Він був главою БДУ – некомерційної громадської організації, що надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну, з пошуком знімного житла, легалізацією та працевлаштуванням. А в Instagram-акаунті організацію названо спільнотою взаємодопомоги білорусів.

На власній сторінці у Facebook він підписаний як Vitali Vasilievich. Там Віталій вказав, що живе в Києві.

Переїхати в Україну Шишов був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння провладному режиму в Білорусі.

До обов’язків Віталія у БДУ входили абсолютно за всі сфери діяльності: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроектів, що допомагають нашим співвітчизникам, формування діаспори в Україні.

Білоруський дім в Україні став ядром опору режиму Лукашенка в Києві.

– Наша мета: побудувати дружне ком’юніті в Україні для комфортної адаптації всіх білорусів, які постраждали в боротьбі за свої конституційні права і вільну Білорусь і були змушені виїхати з країни, — зазначено на сайті організації.

Знав про стеження: що відомо про главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова / 5 фотографий

Діяльність БДУ в Україні

Організація надає актуальну інформацію для адаптації білорусів, які змушені виїхати з країни. БДУ займається легалізацією білорусів в Україні, надаючи юридичні консультації і допомогу у веденні та отриманні документів.

Окрім цього БДУ надає допомогу з пошуком житла (чи влаштування в хостелі) і працевлаштуванням. Організовує мирні акції, марші та інші заходи, що мають інформувати громадськість про події в Білорусі.

БДУ актуалізує інформацію про нелегітимний режим Лукашенка та його жертв.

За 6 місяців роботи в Києві представники БДУ провели декілька Маршів білорусів та організували подачу петиції президенту Володимиру Зеленському.

За підтримки БДУ було проведено 60-денну акцію біля посольства Білорусі під назвою Варта Світла.

У січні 2021 року Радыё Свабода розповідало про 10 організацій допомоги білоруським біженцям, які нещодавно з’явилися в Україні. У цьому матеріалі Віталія Шишова зазначили засновником і керівником Білоруського дому в Україні.

Його ім’я фігурувало в офіційних документах організації, поданих наприкінці 2020 року в український Мін’юст.

Радыё Свабода також відзначало, що БДУ і ще одна організація (Білоруська альтернатива), яка пов’язана з колишнім громадянином Білорусі Сергієм Коротких, який отримав українське громадянство за участь у добровольчому батальйоні Азов.

Нещодавно активісти БДУ проводили збір коштів на оновлення пам’ятника білорусам, які загинули на Майдані та у війні на Донбасі (зокрема встановлення пам’ятної дошку з ім’ям загиблого медика Миколи Ільїна).

Стеження, попередження та смерть Шишова

Друг та колега Шишова Юрій Щучко, який був серед волонтерів, які допомагали шукати тіло, повідомив, що Шишов займався верифікацією білорусів, які в’їжджали на територію України.

– Нас співробітники спецслужб українських в негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ Білорусі в Україні є, і її стає більше, в тому числі за рахунок потоку біженців. Потік біженців неможливо контролювати, – пояснював він в ефірі телеканалу Україна 24.

Як відзначили волонтери Білоруського дому в Україні в коментарі, за Віталієм стежили. Про факти були відповідні повідомлення поліції.

Також співробітників БДУ неодноразово попереджали як місцеві джерела, так джерела в Білорусі про провокації аж до викрадення та ліквідації.

– Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму, – розповідають його співробітники.

Також у БДУ додають, що гибель Шишова – це спланована спецслужбами Білорусі операція із ліквідації керівника організації.

Фото: Білоруський будинок в Україні

Джерело: Білоруський будинок в Україні