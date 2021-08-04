Утром 4 августа здание Кабмина захватил мужчина с гранатой: выдернув чеку, он начал угрожать, что подорвется. Трансляция под захваченным Кабмином — ниже в материале.

На место инцидента прибыли правоохранители. По их данным, есть основания полагать, что граната настоящая. Объявлена специальная полицейская операция.

Попытка захвата Кабмина: что известно

По состоянию на 11.25 мужчина с гранатой был задержан. Подорваться, к счастью, он не успел.

По предварительной информации, задержанного зовут Владимир Прохнич. Он был бойцом батальона Айдар и участвовал в АТО на востоке Украины.

Факт задержания мужчины подтвердили в пресс-службе Кабмина.

Сегодняшнее заседание правительства, запланированное на 13.00, переносить или отменять не будут.