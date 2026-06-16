Свитолина обыграла россиянку Калинскую в первом круге WTA 500 в Берлине
- Элина Свитолина победила Анну Калинскую в матче первого круга турнира WTA 500 в Берлине.
- Встреча длилась 43 минуты и завершилась отказом Калинской продолжать игру.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине.
В матче первого круга украинская теннисистка не оставила шансов российской спортсменке Анне Калинской.
Свитолина победила россиянку на турнире в Берлине
Встреча длилась всего 43 минуты и завершилась досрочно. Свитолина с первых геймов задала высокий темп, дважды сделав брейк в стартовом сете, и позволила сопернице взять лишь один гейм — 6:1.
В первой партии украинка начала с трех выигранных геймов подряд. После этого Калинская попыталась сократить отставание, однако смогла взять лишь один гейм. В итоге Свитолина уверенно закрыла сет — 6:1.
Второй сет развивался по схожему сценарию: украинская теннисистка снова выиграла три стартовых гейма, после чего Калинская прервала серию. Впрочем, уже в следующем гейме на своей подаче украинка снова оказалась сильнее.
При счете 4:1 Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут, после которого отказалась продолжать матч, официально завершив его досрочно.
На протяжении игры соперница Свитолиной реализовала лишь 47% первых подач и допустила четыре двойные ошибки.
Украинская теннисистка выиграла пять геймов на подаче Калинской и почти вдвое превзошла соперницу по количеству выигранных розыгрышей — 43:22.
Призовой фонд турнира составляет $1,206,446.
Элина Свитолина (Украина) — Анна Калинская 1:0 (6:1, 4:1 — отказ Калинской).
Напомним, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 8 июня 2026 года.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохраняет восьмую позицию в мировой классификации. Также без изменений осталась позиция Марты Костюк — она 12-я.