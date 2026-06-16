Лидеры G7 на саммите во французском Эвиан-ле-Бене приняли три ключевых декларации – по борьбе со вспышкой Эболы, противодействию раку и реформированию международной системы развития. К инициативам присоединились страны-партнеры, а также объявлены новые финансовые обязательства США.

Что известно о декларациях стран G7

– Мы полны решимости мобилизовать поддержку для глобального ответа на вспышку Эболы. Цель – обеспечить разработку и поставку вакцин, диагностических средств и методов лечения в ближайшие месяцы, – говорится в заявлении, которое цитирует Суспильне.

Среди стран-партнеров, присоединившихся к декларации – Египет, Индия, Кения и Республика Корея.

В то же время США решили быстро предоставить более $370 млн на медицинские и гуманитарные ресурсы для региона, а также обязались потратить еще до $500 млн.

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Страны G7 также задекларировали, что признают “необходимость обновления международной системы для будущих поколений”.

– Архитектура развития стала излишне сложной, что приводит к неоптимальному использованию ресурсов. Макроэкономические дисбалансы, кризисы, конфликты, длительная бедность и уязвимость к долгам увеличивают финансовые потребности, особенно для наиболее уязвимых. Государственные ресурсы остаются стратегически важными, но их недостаточно для удовлетворения глобальных потребностей в развитии. Необходимо проводить структурные реформы, чтобы рационализировать архитектуру развития и повысить ее эффективность и влияние, – говорится в совместном заявлении.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал об итогах первой встречи в формате G7 на полях саммита во Франции.

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