Эбола, рак и реформы: какие три ключевые декларации приняла G7 во Франции
- G7 приняла три декларации: о борьбе со вспышкой Эболы, противодействии раку и обновлении международной системы развития.
- Страны договорились о мобилизации вакцин, лечения и диагностики, включая финансирование от США.
- G7 признает необходимость изменений в глобальной архитектуре развития из-за кризисов, долгов и неравенства.
Лидеры G7 на саммите во французском Эвиан-ле-Бене приняли три ключевых декларации – по борьбе со вспышкой Эболы, противодействию раку и реформированию международной системы развития. К инициативам присоединились страны-партнеры, а также объявлены новые финансовые обязательства США.
Что известно о декларациях стран G7
– Мы полны решимости мобилизовать поддержку для глобального ответа на вспышку Эболы. Цель – обеспечить разработку и поставку вакцин, диагностических средств и методов лечения в ближайшие месяцы, – говорится в заявлении, которое цитирует Суспильне.
Среди стран-партнеров, присоединившихся к декларации – Египет, Индия, Кения и Республика Корея.
В то же время США решили быстро предоставить более $370 млн на медицинские и гуманитарные ресурсы для региона, а также обязались потратить еще до $500 млн.
Страны G7 также задекларировали, что признают “необходимость обновления международной системы для будущих поколений”.
– Архитектура развития стала излишне сложной, что приводит к неоптимальному использованию ресурсов. Макроэкономические дисбалансы, кризисы, конфликты, длительная бедность и уязвимость к долгам увеличивают финансовые потребности, особенно для наиболее уязвимых. Государственные ресурсы остаются стратегически важными, но их недостаточно для удовлетворения глобальных потребностей в развитии. Необходимо проводить структурные реформы, чтобы рационализировать архитектуру развития и повысить ее эффективность и влияние, – говорится в совместном заявлении.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал об итогах первой встречи в формате G7 на полях саммита во Франции.