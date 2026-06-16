Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по реализации договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в формате G7 – Украина.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Переговоры Зеленского и Стармера на саммите G7: что известно

Встреча состоялась на полях саммита Группы семи. Во время переговоров Зеленский и Стармер обсудили выполнение договоренностей, которых партнеры достигли в рамках формата G7 – Украина.

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Кроме того, президент Украины проинформировал британского премьера о последствиях последних российских атак.

— Говорили о возможном участии Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры и реализации договоренностей, достигнутых во время сегодняшней встречи в формате G7 – Украина, потенциальных направлениях для дальнейшего давления на Россию и шагах для укрепления украинской ПВО, – написал президент.

Зеленский выразил благодарность Великобритании за новые решения по поддержке Украины и введение дополнительных санкций против российского теневого флота.

Напомним, 15–17 июня во французском Эвиане проходит саммит G7.

Это первая встреча лидеров после того, как США и Иран объявили о заключении соглашения о завершении войны на Ближнем Востоке.

Среди ключевых тем саммита — войны, энергетическая безопасность, быстрое развитие искусственного интеллекта и глобальные экономические дисбалансы.

Одной из особенностей нынешнего саммита стало то, что Украина снова находится в центре обсуждений мировых лидеров.

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