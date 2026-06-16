Обсудили укрепление ПВО и давление на РФ: разговор Зеленского и Стармера на G7
- Владимир Зеленский и Кир Стармер на саммите G7 обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в формате G7 – Украина.
- Стороны также рассмотрели возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, усиление украинской ПВО и дополнительное давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по реализации договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в формате G7 – Украина.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Переговоры Зеленского и Стармера на саммите G7: что известно
Встреча состоялась на полях саммита Группы семи. Во время переговоров Зеленский и Стармер обсудили выполнение договоренностей, которых партнеры достигли в рамках формата G7 – Украина.
Кроме того, президент Украины проинформировал британского премьера о последствиях последних российских атак.
— Говорили о возможном участии Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры и реализации договоренностей, достигнутых во время сегодняшней встречи в формате G7 – Украина, потенциальных направлениях для дальнейшего давления на Россию и шагах для укрепления украинской ПВО, – написал президент.
Зеленский выразил благодарность Великобритании за новые решения по поддержке Украины и введение дополнительных санкций против российского теневого флота.
Напомним, 15–17 июня во французском Эвиане проходит саммит G7.
Это первая встреча лидеров после того, как США и Иран объявили о заключении соглашения о завершении войны на Ближнем Востоке.
Среди ключевых тем саммита — войны, энергетическая безопасность, быстрое развитие искусственного интеллекта и глобальные экономические дисбалансы.
Одной из особенностей нынешнего саммита стало то, что Украина снова находится в центре обсуждений мировых лидеров.