В период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограниченное право на выезд за пределы Украины.

Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения, в частности это касается забронированных работников. При пересечении границы им необходимо иметь при себе соответствующий пакет документов, а пребывание за пределами страны разрешено только на определенный срок.

Какие условия выезда за границу зарезервированных мужчин, сколько можно находиться за пределами страны и разрешено ли выезжать в отпуск — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто имеет право на выезд за границу среди забронированных мужчин

В 2026 году, согласно действующим правилам, пересекать границу разрешено тем военнообязанным гражданам Украины, которые не подлежат мобилизации. Речь идет о забронированных лицах, на которых не распространяется призыв во время военного положения.

Напоминаем, что бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

В соответствии с частью первой статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане, имеющие статус забронированных во время мобилизации или в военное время, не подлежат призыву.

Забронированные работники предприятий, учреждений и организаций имеют право пересекать границу в условиях военного положения с целью командировки на определенный срок.

Они находятся на специальном учете, однако действующие нормативы определяют только процедуру выезда таких лиц в служебные командировки.

Что касается выезда в отпуск, то законодательного регулирования по этому вопросу пока нет, поэтому пограничники имеют право принимать решения индивидуально.

Стоит заметить, что определенным категориям должностных лиц, в частности: министрам и их заместителям, судьям, прокурорам, главам органов государственной власти, депутатам местных советов и другим лицам, перечисленным в статьях 2–14 соответствующих Правил, запрещено пересекать государственную границу Украины с целью личного отпуска.

То есть лица, занимающие высокие государственные должности, могут выехать только в служебную командировку (согласно пункту 2.14).

Отпуск забронированного за границей возможен только при наличии разрешения от работодателя с указанием страны и сроков, а также соответствующего пакета документов.

Выезд за границу забронированных: какие документы необходимы

Для пересечения границы в отпуск или командировку забронированному необходимо иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ (бумажный или электронный в приложении Резерв+) с отметкой срока бронирования, внесенной в систему Оберіг;

выписку из приказа об отпуске или командировке, с указанием страны, сроков пребывания и должности работника;

разрешение от работодателя (письменное заявление о выезде в отпуск или командировку);

удостоверение или справка с места работы, как подтверждение официального трудоустройства.

Также могут понадобиться другие документы, подтверждающие цель поездки, например, билеты, приглашения и т.д.

Работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые препятствовали бы выезду за пределы страны или нарушали правила воинского учета.

Однако даже при наличии всех документов, окончательное решение принимается на месте сотрудником пограничной службы.

С 20 мая 2026 года изменили правила выезда за границу для отдельных категорий граждан

С 20 мая 2026 вступили в силу изменения в порядке пересечения государственной границы во время военного положения. Правительство обновило правила и отменило ограничения, ранее действовавшие для отдельных категорий женщин.

К изменениям некоторые должностные лица могли выезжать за границу только при определенных условиях, в частности, в зависимости от места работы или занимаемой должности. После обновления правил такие ограничения больше не применяются.

Теперь все женщины имеют право пересекать государственную границу без дополнительных требований, независимо от сферы работы или должности.

Источник: Министерство юстиции Украины

Фото: Госпогранслужба

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