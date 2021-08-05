Изнасиловали и сожгли 9-летнего ребенка: в Индии несколько дней продолжаются акции протеста

В индийской столице Дели родители девятилетней девочки обвинили индуистского священника и еще трех мужчин в нападении, групповом изнасиловании, убийстве и насильственной кремации ребенка.

В результате жители города вышли на протесты, они требуют смертной казни для злоумышленников.

По словам мамы убитой дочери, вечером 1 августа она отправила девочку забрать воду из крематория, который расположен неподалеку их дома.

Но в течение часа девочка так и не вернулась. Поэтому женщина отправилась на поиски.

— Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, на руках — синяки, а одежда была мокрая, — вспоминает женщина.

Как объяснила она корреспонденту BBC, священник и трое мужчин, которые были тогда в крематории, посоветовали ей не вызвать правоохранителей, иначе они будут требовать вскрытия, после чего похитят органы девочки и продадут.

Более того, по словам женщины, когда она выступила против кремации, то нападающие не давали ей выйти из крематория, угрожали и предлагали взятку.

Однако тело девочки все же сожгли до тех пор, когда пришли отец и 150 жителей района.

На место трагедии приехали полицейские, они погасили огонь, но от девочки остались только ноги.

Правоохранители зарегистрировали дело о групповом изнасиловании и убийстве, а злоумышленников — задержали.

В среду, 4 августа, сотни людей вышли на протесты в крематорий. Они требуют смертной казни для задержанных.

По информации BBC, родители убитого ребенка происходят из касты далитов (неприкасаемые).

Они попрошайничают возле суфийского мусульманского храма, рядом которого расположенный крематорий. Девочка была единственным ребенком в семье.

Источник: BBC