Зґвалтували та спалили 9-річну дитину: в Індії кілька днів тривають акції протесту

У індійській столиці Делі батьки дев’ятирічної дівчинки звинуватили індуїстського священника та ще трьох чоловіків у нападі, груповому зґвалтуванні, вбивстві та насильницькій кремації дитини.

Унаслідок цього жителі міста вийшли на протести, вони вимагають смертної кари для зловмисників.

За словами мами вбитої доньки, увечері 1 серпня вона відправила дівчинку забрати воду з крематорію, який розташований неподалік їхнього дому.

Та протягом години дівчинка так і не повернулася. Тож жінка подалася на пошуки.

– Я знайшла її у крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, на руках – синці, а одяг був мокрий, – пригадує жінка.

Як пояснила вона кореспонденту BBC, священник та троє чоловіків, які були тоді у крематорії, порадили їй не викликати правоохоронців, бо інакше вони вимагатимуть розтину, після чого викрадуть органи дівчинки та продадуть.

Ба більше, за словами жінки, коли вона виступила проти кремації, то нападники не давали їй вийти з крематорію, погрожували та пропонували хабар.

Однак тіло дівчинки все таки спалили до того часу, коли прийшов батько та 150 жителів району.

На місце трагедії приїхали поліцейські, вони погасили вогонь, але від дівчинки залишились лише ноги.

Правоохоронці зареєстрували справу про групове зґвалтування та вбивство, а зловмисників – затримали.

У середу, 4 серпня, сотні людей вийшли на протести до крематорію, де стався інцидент. Вони вимагають смертної кари для затриманих.

За інформацією видання, батьки вбитої дитини походять з касти далітів (недоторкані).

Вони жебракують біля суфійського мусульманського храму, поруч якого розташований крематорій. Дівчинка була єдиною дитиною в сім’ї.

Джерело: BBC