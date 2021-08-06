Детективы НАБУ завершили расследование по делу экс-судьи Чауса

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела Николая Чауса бывшего судьи Днепровского районного суда Киева.

Его обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс. Уголовное производство открыто по ч. 4. ст. 368 УК Украины.

В НАБУ отметили, что учли общественный резонанс дела, поэтому опубликовали фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий по делу.

Отметим, что по состоянию на 6 августа все материалы переданы сторонам процесса: после ознакомления дело пойдет в суд.

Дело Чауса

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве.

Тогда СМИ сообщали, что за $150 тыс. он обещал вынести “нужное решение” по делу о торговле наркотиками.

Позже стало известно, что полученные деньги Николай Чаус прятал в стеклянных банках, которые закапывал на своем огороде.

Пока Верховная Рада колебалась относительно разрешения на задержание, скандальный судья успел покинуть Украину.

На своем самолете он прилетел в Кишинев, молдавский однако суд отклонил просьбу Чауса о предоставлении ему политического убежища: после этого за дело взялись его адвокаты.

Задержали Николая Чауса только в феврале 2017 года. Детективы НАБУ подали ходатайство о его экстрадиции из Молдовы.

Уже весной этого года в СМИ просочилась информация о якобы похищении экс-судьи. Нашли же Николая Чауса в июле, в одном из сел Винницкой области.

Работники СБУ перевезли его в Центральное управление в Киеве, однако, по словам пресс-службы НАБУ, передачи подозреваемого детективам не произошло.

Во второй раз экс-судья Чаус был задержан 3 августа на территории столичной больницы Феофания.

На время рассмотрения дела суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.