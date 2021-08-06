Детективи НАБУ завершили розслідування у справі екс-судді Чауса

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи Миколи Чауса – колишнього судді Дніпровського районного суду Києва.

Його звинуватили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі $150 тис. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4. ст.368 КК України.

В НАБУ наголосили, що врахували суспільний резонанс справи, тому опублікували фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у справі.

Зазначимо, що станом на 6 серпня усі матеріали передані сторонам процесу: після ознайомлення справа піде до суду.

Справа Чауса

У 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус був звинувачений у хабарництві.

Тоді ЗМІ повідомляли, що за $150 тис. він обіцяв винести “потрібне рішення” у справі про торгівлю наркотиками.

Пізніше стало відомо, що отримані гроші Микола Чаус ховав у скляних банках, які закопував на своєму городі.

Поки Верховна Рада вагалася щодо дозволу на затримання, скандальний суддя встиг покинути Україну.

На своєму літаку він прилетів до Кишинева, однак молдовський суд відхилив прохання Чауса про надання йому політичного притулку: після цього за справу взялися його адвокати.

Затримали Миколу Чауса лише в лютому 2017 року. Детективи НАБУ подали клопотання про його екстрадицію з Молдови.

Вже навесні цього року в ЗМІ просочилася інформація про нібито викрадення екс-судді. Знайшли ж Миколу Чауса у липні, в одному із сіл Вінницької області.

Працівники СБУ перевезли його до центрального управління у Києві, однак, за словами прес-служби НАБУ, передачі підозрюваного детективам не відбулося.

Вдруге екс-суддю Чауса було затримано 3 серпня на території столичної лікарні Феофанія.

На час розгляду справи суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.