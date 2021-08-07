В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских

Двое полицейских и один штатский пострадали в результате нападения на них в северном Лондоне.

Полицейские и 61-летний мужчина стояли в общественной зоне, когда к офицерам подошел человек, ударил ножом каждого и сбежал.

Мужчину и двух офицеров ранил. Их доставили в госпиталь.

В данное время они уже вышли из больницы и выздоравливают дома.

Мужчина, получивший ножевые ранения, был осмотрен врачами, и его травмы не несут угрозы жизни.

Полиция сообщила, что нападение не связано с терроризмом.

Позже в полиции заявили, что задержали одного нападающего и двух подозреваемых.

— На месте происшествия был задержан мужчина по подозрению в нападении. Две другие человека были впоследствии задержаны в рамках расследования. Все трое остаются под стражей, — говорится в заявлении полиции Лондона.

Накануне в столице США неизвестный открыл огонь у местного ресторана Le Diplomate, который расположен на расстоянии около 1,5 км от Белого дома.

Злоумышленник совершил более 20 выстрелов, после чего скрылся на машине.

Источник: Independent.