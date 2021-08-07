У Лондоні чоловік із ножем скоїв напад на поліцейських

Двоє поліцейських і один штатський постраждали внаслідок нападу з ножем у північному Лондоні.

Поліцейські і 61-річний чоловік стояли в громадській зоні, коли до офіцерів підійшов чоловік, а потім напав на них.

Чоловіків та двох офіцерів було поранено і доставлено в госпіталь.

Наразі вони вже вийшли з лікарні і одужують вдома.

Чоловік, який отримав ножові поранення, був оглянутий лікарями, і його травми не несуть загрози життю.

Поліція повідомила, що напад не пов’язаний з тероризмом.

Згодом у поліції заявили, що затримали одного нападника та двох підозрюваних.

– На місці події було затримано чоловіка за підозрою в нападі. Дві інші людини були згодом затримані у межах розслідування. Усі троє залишаються під вартою, – йдеться в заяві поліції Лондона.

Напередодні у столиці США невідомий відкрив вогонь біля місцевого ресторану Le Diplomate, що розташований на відстані близько 1,5 км від Білого дому.

Зловмисник здійснив понад 20 пострілів, після чого втік на машині.

Джерело: Independent.