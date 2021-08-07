В Черкассах погибшему в ДТП подростку прислали повестку из военкомата

В Черкассах на имя погибшего в ДТП подростка из Черкасс Егора Пасичниченко пришла повестка из военкомата.

Парня пригласили 9 августа пройти медкомиссию на призывном участке.

Мать Егора Наталья Пасичниченко до сих пор не может прийти в себя после того, как достала письмо из почтового ящика.

– Напилась успокоительных и сердечных, наплакалась и нанервничалась. У меня только один вопрос: как может ребенок, который умер 25 октября 2020 года, прийти на медкомиссию в военкомат 9 августа 2021 года? Почему за целый учебный год школьный военрук не снял ребенка с учета? Ведь это один такой ребенок на всю школу. Почему я должна получать такой стресс? Это безответственность или равнодушие? Если необходимые документы я должна была отнести в военкомат сама, то считаю, что меня хотя бы нужно было известить, – пишет убитая горем мать.

Военный комиссар Черкасского городского военного комиссариата Игорь Малимон заверил СМИ, что его ведомство не причастно к инциденту, а событие произошло, потому что другие органы не сообщили в военкомат о смерти подростка.

Он не уточнил, кто именно должен был это сделать, и прервал телефонный разговор из-за чрезмерной загруженности.

Все дальнейшие попытки завершить разговор с военным комиссаром не увенчались успехом.

Погибшему в ДТП подростку из Черкасс пришла повестка из военкомата / 2 фотографии

17 августа 2020 года Егора Пасичниченко сбил на пешеходном переходе в Черкассах водитель внедорожника Ford Kuga.

Ребенок после длительного пребывания в коме и изнурительного лечения умер 25 октября 2020 года.

Сейчас дело в отношении предполагаемого виновника того ДТП слушают в Сосновском районном суде. Арест с машины снят, а подсудимый лишен какой-либо меры пресечения.

Источник: Наталия Пасичниченко, 18000

Фото: Наталия Пасичниченко