У Черкасах загиблому в ДТП підлітку надіслали повістку з військкомату

У Черкасах на ім’я загиблого в ДТП підлітка з Черкас Єгора Пасічніченка надійшла повістка із військкомату.
Хлопця запросили 9 серпня пройти медкомісію на призовній дільниці.
Мати Єгора Наталія Пасічніченко досі не може оговтатись після того, як дістала лист із поштової скриньки.
– Напилась заспокійливих і серцевих, наплакалась і нанервувалась. У мене лише одне запитання: як може дитина, яка померла 25 жовтня 2020 року, прийти на медкомісію до військкомату 9 серпня 2021 року? Чому за цілий навчальний рік шкільний воєнрук не зняв дитину з обліку? Адже це одна така дитина на всю школу. Чому я повинна отримувати такий стрес?
Це безвідповідальність чи байдужість? Якщо необхідні документи я повинна була віднести до військкомату сама, то вважаю, що мене хоча б потрібно було сповістити, – пише згорьована мати.
Військовий комісар Черкаського міського військового комісаріату Ігор Малимон запевнив ЗМІ, що його відомство не причетне до інциденту, а подія сталась через те, що інші органи не повідомили військкомат про смерть підлітка.
Натомість він не уточнив, хто саме мав це зробити, й перервав телефонну розмову через надмірну завантаженість.
Усі подальші спроби завершити розмову з військовим комісаром не увінчались успіхом.
17 серпня 2020 року Єгора Пасічніченка збив на пішохідному переході в Черкасах водій позашляховика Ford Kuga.
Дитина після тривалого перебування в комі та виснажливого лікування померла 25 жовтня 2020 року.
Нині справу стосовно ймовірного винуватця тієї ДТП слухають у Соснівському районному суді. Арешт з автівки знятий, а підсудний позбавлений будь-якого запобіжного заходу.
Джерело: Наталія Пасічніченко, 18000
Фото: Наталія Пасічніченко