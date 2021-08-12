В городе Белая Церковь местные полицейские устроили драку посреди улицы. Случайные свидетели успели снять на видео этот инцидент. Соответствующую видеозапись опубликовали Police Control Ukraine на своей странице в социальной сети Facebook.

На кадрах можно увидеть, что мужчины в форме Национальной полиции Украины начали драку возле патрульной машины.

Сначала их коллеги наблюдали за этим, однако вскоре все же начали разнимать полицейских. Сейчас неизвестно, что могло стать причиной этого инцидента.

Избиение украинца в Польше

В конце июня в Польше избили украинца за общение на родном языке. Незнакомец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, услышал компанию граждан Украины и начал бить одного из них.

Молодые люди, отдыхавшие на пляже, были шокированы такой наглостью. Пострадавший получил удар в голову, от чего потерял сознание. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Свидетели происшествия задержали злоумышленника и вызвали полицию. По данным польских изданий, нападающий ругался на украинцев и оскорблял компанию по национальному признаку.