Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Белой Церкви подрались полицейские

Поліція

В городе Белая Церковь местные полицейские устроили драку посреди улицы. Случайные свидетели успели снять на видео этот инцидент. Соответствующую видеозапись опубликовали Police Control Ukraine на своей странице в социальной сети Facebook.

На кадрах можно увидеть, что мужчины в форме Национальной полиции Украины начали драку возле патрульной машины.

Сначала их коллеги наблюдали за этим, однако вскоре все же начали разнимать полицейских. Сейчас неизвестно, что могло стать причиной этого инцидента.

Избиение украинца в Польше

В конце июня в Польше избили украинца за общение на родном языке. Незнакомец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, услышал компанию граждан Украины и начал бить одного из них.

Молодые люди, отдыхавшие на пляже, были шокированы такой наглостью. Пострадавший получил удар в голову, от чего потерял сознание. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Свидетели происшествия задержали злоумышленника и вызвали полицию. По данным польских изданий, нападающий ругался на украинцев и оскорблял компанию по национальному признаку.

Читайте
Спросили, чей Крым: в Харькове драка между парнями закончилась поножовщиной

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка