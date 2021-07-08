Спросили, чей Крым: в Харькове драка между парнями закончилась поножовщиной

В Харькове словесный конфликт между мужчинами закончился резней. Один из участников драки назвал Крым российским.

Инцидент произошел на Павловской площади в Шевченковском районе города. Видео конфликта в Харькове появилось в сети.

На кадрах заметно, что парни, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, начинают громко ссориться, привлекая внимание прохожих.

По неподтвержденной информации, нож применил мужчина, который на камеру оправдывал аннексию Крымского полуострова.

На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей и установили личности участников драки. Нападавшим оказался 34-летний житель Харькова.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит штраф или общественные или исправительные работы.

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