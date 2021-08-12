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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Білій Церкві побилися поліцейські

Поліція

У місті Біла Церква місцеві поліцейські влаштували бійку посеред вулиці. Випадкові свідки встигли зняти на відео цей інцидент. Відповідний відеозапис опублікували Police Control Ukraine на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На кадрах можна побачити, що чоловіки у формі Національної поліції України почали бійку біля патрульної машини.

Спочатку їхні колеги спостерігали за цим, однак згодом все ж почали рознімати поліцейських. Наразі невідомо, що могло стати причиною цього інциденту.

Побиття українця у Польщі

Наприкінці червня у Польщі побили українця за спілкування рідною мовою. Незнайомець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почув компанію громадян України та почав бити одного з них.

Молодики, які відпочивали на пляжі, були шоковані такою нахабністю. Потерпілий дістав удар у голову, від чого знепритомнів. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

Свідки події затримали зловмисника та викликали поліцію. За даними польських видань, нападник лаявся на українців та ображав компанію за національною ознакою.

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