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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Отдыхали на пляже: в Польше избили украинца за общение на родном языке

Отдыхали на пляже: в Польше избили украинца за общение на родном языке

В польском городе Познань компания украинцев отдыхала на пляже. Случайный прохожий услышал их разговоры на украинском языке и избил одного мужчину.

Свидетели инцидента задержали обидчика и вызвали полицию. По данным местных СМИ, задержанный кричал в нецензурной форме на украинцев, чтобы те уезжали из страны. Также он оскорблял компанию по национальному признаку.

Потерпевший от удара в голову потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь и вскоре он пришел в себя.

Мужчина объяснил, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента он попытался убежать, но его поймали неравнодушные свидетели инцидента.

Обидчика арестовали полицейские. Его должны заслушать правоохранители, после чего будет принято решение о правовой квалификации инцидента.

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Источник: epoznan.pl

Фото: Dreamstime

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