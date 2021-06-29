В польском городе Познань компания украинцев отдыхала на пляже. Случайный прохожий услышал их разговоры на украинском языке и избил одного мужчину.

Свидетели инцидента задержали обидчика и вызвали полицию. По данным местных СМИ, задержанный кричал в нецензурной форме на украинцев, чтобы те уезжали из страны. Также он оскорблял компанию по национальному признаку.

Потерпевший от удара в голову потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь и вскоре он пришел в себя.

Мужчина объяснил, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента он попытался убежать, но его поймали неравнодушные свидетели инцидента.

Обидчика арестовали полицейские. Его должны заслушать правоохранители, после чего будет принято решение о правовой квалификации инцидента.

Источник: epoznan.pl