На Донбассе пьяный оккупант во время драки расстрелял семь человек

На Донбассе боевик, будучи пьяным, стрелял из оружия. В результате инцидента погибли семь человек — четыре оккупанта и трое местных жителей.

Об инциденте сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Происшествие произошло на днях в 9-м отдельном мотострелковом полку 1-го армейского корпуса “ДНР”.

По данным управления разведки, после употребления группой военнослужащих алкоголя между ними произошла драка. Во время этого ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату.

В результате погибли четыре наемника и трое местных жителей.

Как добавили в управлении разведки, сейчас Цуприка разыскивают.

Более того, украинская разведка опубликовала фрагмент радиоперехвата переговоров боевиков об инциденте:

— Я тебе новое скажу, Глэма застрелили. — Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло? — Он пьяный нажрался, Каравану там еб … чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, полицейские приедут, залип будет, просто до предела, — шла речь в разговоре оккупантов.

Источник: Главное управление разведки Минобороны