ДТП в Чернигове — подробности ДТП происшествия 12 августа

В Чернигове легковой автомобиль на пешеходном переходе в спальном районе сбил инспектора отдела ювенальной превенции.

38-летний полицейский Олег Шарпатый получил телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Полицейский погиб на месте автокатастрофы, произошедшей 12 августа около 21.00.

В полиции отметили, что будут помнить своего коллегу как энергичного, ответственного и профессионального полицейского, который добросовестно служил государству. Полиция Черниговщины выразила искренние соболезнования близким погибшего инспектора.

Гибель полицейского на Херсонщине

В середине июля на Херсонщине погиб 29-летний полицейский, которого во время патрулирования трассы насмерть сбил автомобиль DAF. Дмитрий Сапога получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Инспектор служил в полиции Херсонщины с мая 2018 года. В полиции отметили, что коллеги погибшего считали полицейского чутким, добрым и преданным своему делу. У Дмитрия остались родители, брат и сестра.