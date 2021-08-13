ДТП у Чернігові – подробиці ДТП події 12 серпня

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Чернігові легковик на смерть збив 38-річного поліцейського

Свічка

У Чернігові легковий автомобіль на пішохідному переході у спальному районі збив інспектора відділу ювенальної превенції.

38-річний поліцейський Олег Шарпатий дістав тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Правоохоронець загинув на місці автокатастрофи, яка сталася 12 серпня близько 21.00.

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У поліції зазначили, що пам’ятатимуть свого колегу як енергійного, відповідального та професійного правоохоронця, який сумлінно служив державі. Поліція Чернігівщини висловила щирі співчуття близьким загиблого інспектора.

Загибель поліцейського на Херсонщині

У середині липня на Херсонщині загинув 29-річний поліцейський, якого під час патрулювання траси на смерть збив автомобіль DAF. Дмитро Сапога дістав травми, які виявилися несумісними з життям.

Інспектор служив у поліції Херсонщини з травня 2018 року. У поліції зазначили, що колеги загиблого вважали поліцейського чуйним, добрим та відданим своїй справ. У Дмитра залишилися батьки, брат та сестра.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Dreamstime

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