ДТП в Херсонской области — подробности ДТП происшествия 19 июля

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Херсонской области во время патрулирования погиб 29-летний полицейский

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При исполнении служебных обязанностей в Херсонской области погиб 29-летний полицейский. Водитель автомобиля DAF наехал на правоохранителя во время патрулирования автодороги.

ДТП произошло на трассе М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск. Около 2.00 часов ночи инспектор остановил грузовик для проверки, когда водитель другого авто наехал на служебное транспортное средство полиции и правоохранителя.

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28-летний полицейский Дмитрий Сапога получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства страшной трагедии.

Инспектор служил в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. Коллеги считали его чутким, добрым и преданным своему делу.

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У погибшего полицейского остались родители и брат с сестрой. Полиция выразила искренние соболезнования родным и близким Дмитрия.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Dreamstime

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