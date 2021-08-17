Подружжя згоріло живцем: подробиці вибуху у центрі Дніпра

Вибух газу у квартирі у центрі Дніпра спричинив пожежу, внаслідок якої загинули чоловік та дружина.

Трагедія сталася вранці у старій двоповерхівці. У квартирі на першому поверсі рятувальники знайшли обгорілі тіла господарів. Подружжя буквально згоріло живцем.

56-річний чоловік та 53-річна жінка переїхали сюди нещодавно. Цю квартиру придбали лише три роки тому.

Налякані мешканці, яких вранці розбудив потужний вибух, розповідають, що у їхній оселях повилітали шибки та посипалася штукатурка.

За їх словами, відразу після вибуху почалася пожежа, тому викликали рятувальників. Їм вдалося доволі швидко впоратися з вогнем – до того, як він дістався дерев’яного перекриття.

Жодних вибухових предметів всередині не знайшли. А як речовий доказ вилучили газову плиту. Нібито нещодано загиблі жалілися на витік газу.

Працівники Дніпрогазу від коментарів відмовилися. Чимало питань до газівників і у поліції, оскільки мешканці розповіли, що за декілька днів до трагедії вони викликали газову службу.

За фактом вибуху вже відрили два кримінальні провадження – нещасний випадок та службова недбалість.

Що саме спричинило вибух, встановлюють експерти. А поки увесь будинок не тільки без газу, а й без електрики.