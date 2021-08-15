В Центральном районе Днепра произошел взрыв на первом этаже двухэтажного жилого дома. В полиции сообщили о пострадавших.

В результате этого погибли два человека — мужчина и женщина, которые во время взрыва находились в квартире. По предварительным данным, на территории домовладения взорвалась газовоздушная смесь.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, спасатели и представители газовой службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура решает вопрос об открытии уголовных производств по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой Несчастный случай и статье 367 (Служебная халатность) УК Украины.

Наибольшее наказание по второй статье предусматривает заключение сроком до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и возможным штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 15 августа — это около 12 750 грн).