В Николаевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте.

Инцидент случился вечером 16 августа в городе Новая Одесса, на автодороге Благовещенское-Николаев.

Потеряв контроль над управлением, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с легковушкой ВАЗ (Лада) 2112, после чего влетел в грузовик DAF, перевозивший арбузы.

Травмы различной степени тяжести получили пассажиры ВАЗа — 31-летняя женщина и ее двухлетний сын.

Водитель Mercedes умер до приезда скорой. Предварительно известно, что ему было 40 лет.

Под Николаевом Mercedes влетел в грузовик с арбузами и зацепил Ладу, водитель погиб / 2 фотографии

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Все обстоятельства смертельного ДТП на Николаевщине устанавливаются.