У Миколаївській області сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв загинув на місці.

Інцидент стався ввечері 16 серпня у місті Нова Одеса, на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв.

Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.

Травми різного ступеню тяжкості отримали пасажири ВАЗу – 31-річна жінка та її дворічний син. Водій Mercedes помер до приїзду швидкої. Попередньо відомо, що йому було 40 років.

Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Усі обставини смертельної ДТП на Миколаївщині встановлюються.