У Миколаївській області сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв загинув на місці.
Інцидент стався ввечері 16 серпня у місті Нова Одеса, на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв.
Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.
Травми різного ступеню тяжкості отримали пасажири ВАЗу – 31-річна жінка та її дворічний син. Водій Mercedes помер до приїзду швидкої. Попередньо відомо, що йому було 40 років.
Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув / 2 фотографии
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Усі обставини смертельної ДТП на Миколаївщині встановлюються.