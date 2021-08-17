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Наташа Тарчевська |

Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув

Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув

У Миколаївській області сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв загинув на місці.

Інцидент стався ввечері 16 серпня у місті Нова Одеса, на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв.

Втративши контроль над керуванням, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з легковиком ВАЗ (Лада) 2112, після чого влетів у вантажівку DAF, яка перевозила кавуни.

Травми різного ступеню тяжкості отримали пасажири ВАЗу – 31-річна жінка та її дворічний син. Водій Mercedes помер до приїзду швидкої. Попередньо відомо, що йому було 40 років.

Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув
Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув
Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув
Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув
Під Миколаєвом Mercedes влетів в вантажівку з кавунами і зачепив Ладу, водій загинув / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Усі обставини смертельної ДТП на Миколаївщині встановлюються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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