На дне заброшенного колодца: под Кропивницким нашли мертвой пропавшую 16-летнюю девушку

В Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли в заброшенном колодце.

Правоохранители получили сообщение об исчезновении девочки утром 16 августа. Поиски продолжались более двух суток.

Последний раз родные Виктории Макаренко видели ее вечером 15 августа. Тогда она ушла из дома погулять с друзьями и больше не возвращалась.

К поискам была привлечена не только следственно-оперативная группа, но и кинологи.

16-летнюю девочку случайно нашли в заброшенном колодце в ее родном городе.

Предварительно известно, что на теле несовершеннолетней были обнаружены серьезные телесные повреждения. Таким образом, версию самоубийства следствие не рассматривает.

Точную причину смерти 16-летней Виктории Макаренко, как и правовую оценку инцидента установят в ближайшее время.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, разыскиваются предполагаемые свидетели и подозреваемые в расправе над девочкой.

Фото: Dozor