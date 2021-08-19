На дні закинутого колодязя: під Кропивницьким знайшли мертвою зниклу 16-річну дівчину

У Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася. Її тіло знайшли у закинутому колодязі.

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дівчинки вранці 16 серпня. Пошуки тривали більше двох діб.

Востаннє рідні Вікторії Макаренко бачили її ввечері 15 серпня. Тоді вона пішла із дому погуляти з друзями і більше не поверталася.

До пошуків було залучено не лише слідчо-оперативну групу, а й групу кінологів.

16-річну дівчинку випадково знайшли у закинутому колодязі у її рідному місті Бобринець.

Попередньо відомо, що на тілі неповнолітньої було виявлено серйозні тілесні ушкодження. Таким чином, версію самогубства слідство не розглядає.

Точну причину смерті 16-річної Вікторії Макаренко, як і правову оцінку інциденту встановлять найближчим часом.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, розшукуються ймовірні свідки та підозрювані у розправі над дівчинкою.

Фото: Dozor