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Дмитро Кудрявцев |

Разгонял Майдан в Чернигове: экс-замглавы МВД восстановлен в должности

Беркут

Бывший заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Эдуард Гребенюк, осужденный за разгон активистов Евромайдана, восстановлен в должности.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Во время Майдана он возглавлял одно из подразделений милиции в Черниговской области, после чего был назначен на аналогичную должность на Одесчине.

В 2018 году Верховный суд приговорил Гребенюка к трем годам условного заключения за причастность к разгону активистов, который произошел 25 ноября 2013 года в Чернигове.

Кроме того, его уволили из МВД и внесли в реестр люстрированных лиц. Экс-замначальника управления МВД подал апелляцию на приговор.

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В решении суда от 11 августа сказано, что Гребенюка нужно исключить из реестра, поскольку бывший чиновник не нарушал права украинцев, в связи с чем был незаконно уволен из органов.

Согласно постановлению, полковник должен быть немедленно восстановлен в должности. Также ему должны выплатить 680 тысяч гривен в качестве компенсации за вынужденный прогул.

Фото: МВД

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