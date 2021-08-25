Розганяв Майдан у Чернігові: екс-заступника голови МВС поновлено на посаді

Колишній заступник очільника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Едуард Гребенюк, якого було засуджено за розгін активістів Євромайдану, поновлено на посаді.

Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

Під час Майдану він очолював один із підрозділів міліції на Чернігівщині, після чого його було призначено на аналогічну посаду в Одеській області.

У 2018 році Верховний суд засудив Гребенюка до трьох років умовного ув’язнення за причетність до розгону активістів, що стався 25 листопада 2013 року в Чернігові.

Крім того, його звільнили з МВС та внесли до реєстру люструваних осіб. Екс-заступник очільника управління МВС подав апеляцію на вирок.

У рішенні суду від 11 серпня йдеться, що Гребенюка потрібно виключити з реєстру, оскільки колишній чиновник не порушував права українців, у зв’язку з чим його було незаконно звільнено з органів.

Згідно з постановою, полковника треба негайно відновити на посаді. Також йому повинні виплатити 680 тисяч гривень в якості компенсації за вимушений прогул.