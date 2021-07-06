Следователи направили в суд обвинительный акт относительно бывшего сотрудника руководящего состава Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

По данным следствия, экс-правоохранитель организовал вывоз сотрудников Беркута (подразделение милиции в структуре МВД Украины, существовавшее до 2014 года), причастных к массовым убийствам участников акций протеста 2014 года на Институтской улице в Киеве.

Также бывший правоохранитель уничтожил и спрятал табельное огнестрельное оружие Беркута. Чтобы сотрудники так называемой “черной роты” Беркута избежали наказания, мужчина вывозил их за пределы Киева.

Вечером 23 февраля 2014 года экс-правоохранитель организовал перевозку беркутовцев от Киева до места укрытия. На следующий день правонарушители группами на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева.

Также мужчина уничтожил орудие совершения преступлений — 24 автомата АКМС, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья Форт-500 и одно ружье Форт-12, которые применили относительно участников акций протеста.

Экс-правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, умышленном сокрытии особо тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки огнестрельного оружия и его уничтожении путем разрезания, а также ношение огнестрельного оружия без разрешения (ст. 41, ст. 365, ст. 396, ст. 263, ст. 263-1 УК Украины).