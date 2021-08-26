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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Не менее 60 человек ранены после двух взрывов вблизи аэропорта Кабула — врачи

Вибухи в Кабулі

Кабульский хирургический центр сообщил, что после двух взрывов возле аэропорта Кабула 26 августа принял не менее 60 раненых.

— Сегодня в наш Кабульский хирургический центр прибыло около 60 пациентов, которые получили ранения в результате нападения в аэропорту, — сообщают врачи в Twitter.

Ранее в центре сообщали о шести жертвах, умерших по дороге в больницу, и 30 пострадавших.

 

Эта больница еще до взрывов была заполнена на 80%, поэтому пришлось организовывать дополнительные места для приема раненых.

26 августа произошло два взрыва вблизи аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация желающих покинуть Афганистан.

До сих пор неизвестно точное количество жертв и пострадавших. Среди них, предварительно, нет граждан Украины.

В Талибане заявили, что осуждают взрывы, одновременно напомнили, что предупреждали США и их союзников о возможных нападениях со стороны Исламского государства.

Фото: EMERGENCY

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