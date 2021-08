Кабульский хирургический центр сообщил, что после двух взрывов возле аэропорта Кабула 26 августа принял не менее 60 раненых.

— Сегодня в наш Кабульский хирургический центр прибыло около 60 пациентов, которые получили ранения в результате нападения в аэропорту, — сообщают врачи в Twitter.

Ранее в центре сообщали о шести жертвах, умерших по дороге в больницу, и 30 пострадавших.

???? Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

Эта больница еще до взрывов была заполнена на 80%, поэтому пришлось организовывать дополнительные места для приема раненых.

“Our hospital in #Kabul was already 80% full before the explosions. Now we added extra beds to admit wounded people coming from the airport in life-threatening conditions.” @emergency_ngo president @rossmiccio live on @AJEnglish #Kabul_Airport #Afghanistan pic.twitter.com/TvrqGQwYdX

— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021