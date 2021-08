Кабульський хірургічний центр повідомив, що після двох вибухів біля аеропорту Кабула 26 серпня прийняв щонайменше 60 поранених.

– Сьогодні до нашого Кабульського хірургічного центру прибуло близько 60 пацієнтів, які зазнали поранень внаслідок нападу в аеропорту, – повідомляють лікарі у Twitter.

Раніше у центрі повідомляли про шістьох жертв, які померли дорогою до лікарні, та 30 постраждалих.

???? Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

Ця лікарня ще до вибухів була заповнена на 80%, тому довелося організовувати додаткові місця для приймання поранених.

“Our hospital in #Kabul was already 80% full before the explosions. Now we added extra beds to admit wounded people coming from the airport in life-threatening conditions.” @emergency_ngo president @rossmiccio live on @AJEnglish #Kabul_Airport #Afghanistan pic.twitter.com/TvrqGQwYdX

— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021