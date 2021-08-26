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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Щонайменше 60 людей поранено після двох вибухів біля аеропорту Кабула – лікарі

Вибухи в Кабулі

Кабульський хірургічний центр повідомив, що після двох вибухів біля аеропорту Кабула 26 серпня прийняв щонайменше 60 поранених.

– Сьогодні до нашого Кабульського хірургічного центру прибуло близько 60 пацієнтів, які зазнали поранень внаслідок нападу в аеропорту, – повідомляють лікарі у Twitter.

Раніше у центрі повідомляли про шістьох жертв, які померли дорогою до лікарні, та 30 постраждалих.

 

Ця лікарня ще до вибухів була заповнена на 80%, тому довелося організовувати додаткові місця для приймання поранених.

26 серпня сталося два вибухи поблизу аеропорту Кабула, де триває евакуація охочих залишити Афганістан.

Досі невідома точна кількість жертв та постраждалих. Серед них, попередньо, немає громадян України.

У Талібані заявили, що засуджують вибухи, водночас нагадали, що попереджали США та їхніх союзників про можливі напади з боку Ісламської держави.

Фото: EMERGENCY

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