В Великобритании в городе Лемингтон прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся густой серый дым.

На месте взрыва вспыхнул пожар. Сейчас там работают пожарные. Они пытаются потушить возгорание, возникшее в производственном помещении.

To add to the pics of the big fire in Leamington Spa pic.twitter.com/prjVKnpF7m

— Damien Culley ???????????????? (@damienculley) August 27, 2021