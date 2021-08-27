В Великобритании в городе Лемингтон прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся густой серый дым.

На месте взрыва вспыхнул пожар. Сейчас там работают пожарные. Они пытаются потушить возгорание, возникшее в производственном помещении.

To add to the pics of the big fire in Leamington Spa pic.twitter.com/prjVKnpF7m — Damien Culley ???????????????? (@damienculley) August 27, 2021

Информации о пострадавших нет. Жителей домов, расположенных неподалеку от места взрыва, оперативно эвакуировали. Людей, живущих в пределах 70 метров, призывали держать окна и двери закрытыми.

???? | NEW: Leamington Spa is on fire pic.twitter.com/DEklNQzKlK — News For All (@NewsForAllUK) August 27, 2021

Правоохранители никого не подпускают близко к этой территории, даже местных.

26 августа взрыв произошел в Казахстане на складе воинской части, расположенной около города Тараз. В больницу попали 66 пострадавших. Большинство из них получили легкие травмы, двое — тяжелые.

Еще четверо военных в результате пожара погибли.

Фото: Dom Carrick