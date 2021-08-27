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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В английском городе Лемингтон прогремел мощный взрыв

В английском городе Лемингтон прогремел мощный взрыв

В Великобритании в городе Лемингтон прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся густой серый дым.

На месте взрыва вспыхнул пожар. Сейчас там работают пожарные. Они пытаются потушить возгорание, возникшее в производственном помещении.

Информации о пострадавших нет. Жителей домов, расположенных неподалеку от места взрыва, оперативно эвакуировали. Людей, живущих в пределах 70 метров, призывали держать окна и двери закрытыми.

Правоохранители никого не подпускают близко к этой территории, даже местных.

26 августа взрыв произошел в Казахстане на складе воинской части, расположенной около города Тараз. В больницу попали 66 пострадавших. Большинство из них получили легкие травмы, двое — тяжелые.

Еще четверо военных в результате пожара погибли.

Фото: Dom Carrick

Источник: ВВС

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