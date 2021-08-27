В результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, столице Афганистана, погибли 12 американских военных. Еще 15 армейцев получили травмы.

Об этом во время брифинга Пентагона сообщил глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, в результате террористических актов в Кабуле также погибли и получили травмы афганцы. Раненых людей отвезли в больницы.

Глава Центрального командования США подчеркнул, что несмотря на людские потери, американские военные будут продолжать выполнять свою миссию — эвакуировать людей из Афганистана.

26 августа произошли два взрыва вблизи аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация желающих покинуть Афганистан. По данным Пентагона, в атаке участвовали террористы-смертники, а затем боевики открывали огонь.

Позже Кабульский хирургический центр сообщил, что после взрывов принял не менее 60 раненых.

Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство. Эвакуация людей в Афганистане продлится до 31 августа. Такой срок дали талибы.