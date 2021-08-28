В Ровно на улице Князя Романа, 13 арендатор убил владельца квартиры во время застолья.

После многочисленных ножевых ранений пострадавшему удалось открыть дверь, выйти из помещения и даже спуститься этажом ниже.

Однако от значительной кровопотери он быстро потерял сознание, упал и больше не смог подняться.

Медики, прибывшие на вызов за 15 минут, лишь констатировали смерть человека.

Квартирант сам позвонил в полицию, дождался приезда правоохранителей и рассказал свою версию трагедии.

– Мужчина утверждает, что во время конфликта потерпевший наносил ему удары металлическим ключом. Потом начал говорить, будто у потерпевшего был нож, который он впоследствии выхватил и нанес телесные повреждения. Эти версии пока проверяются, – говорит заместитель руководителя полиции Ровенской области Сергей Крошко.

Подозреваемому уже объявили подозрение по статье Умышленное убийство.

Также следователи подготовили к суду ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если версия с самообороной не подтвердится, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

За две недели до этого в Ровно на пороге квартиры ранили еще одного мужчину.

Таким образом пострадавшему хотел отомстить незнакомец за оскорбление друга.

Ножевое ранение житель города получил во второй раз за 19 лет. И первый, и второй раз от смерти его спасал один и тот же хирург.